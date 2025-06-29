В Украине ожидается удешевление ряда продуктов: на что упадут цены в июле

В июле 2025 года в Украине прогнозируют снижение цен на продукты питания. При этом подешевеют далеко не все категории товаров.

Такую информацию озвучил глава Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин, пишет сайт "Новости.LIVE". Специалист отметил, что обычно снижение цен начинается в июне, однако в 2025 году этот процесс задержался из-за неблагоприятных погодных условий – заморозков и обильных осадков.

"Овощи серьезно подешевеют, в частности речь идет о томатах, огурцах, молодом картофеле, луке и тому подобное. Что же касается фруктов, в этом году Украина имеет большой неурожай черешни, вишни, абрикосов и других косточковых", – сказал он.

С середины весны стоимость упаковки яиц категории С1 в среднем составляет от 68 до 74 гривен. По словам Олега Пендзина, цены на куриные яйца уже начали снижаться, и эта тенденция сохранится в ближайшее время.

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Также постепенно дешевеют молочные изделия – кисломолочная продукция, твердые сыры, молоко и сливочное масло. Снижение цен стартовало еще в мае и, по прогнозам, будет продолжаться дальше. Эксперт объяснил это тем, что скот перешел на пастбищное содержание. По его мнению, летом существенных колебаний в стоимости этих продуктов не ожидается.

Впрочем, даже в условиях хорошего урожая зерновых, стоимость хлебобулочных изделий продолжает расти.

"Ежемесячно подорожание составляет 1,3-2%, и такая динамика – традиционная, пока не появится новый урожай и в зависимости от него сформируется новая цена на хлеб", – добавил эксперт.

Напомним, ранее мы рассказывали, что в Украине резко выросли цены на ключевой продукт.

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