В Украине пенсионерам хотят урезать выплаты: о ком речь

В Украине хотят урезать пенсионные выплаты отдельной категории граждан. Речь идет о бывших судьях Конституционного суда Украины.

Сейчас они получают 50% от зарплаты судьи КСУ, что составляет более 150 тысяч гривен. Соответствующий законопроект №8321 зарегистрировали в Верховной Раде.

Народные депутаты предлагают сократить размер выплаты до 30% от заработной платы судьи КСУ, то есть до показателя чуть больше 90 тысяч гривен.

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Согласно пояснительной записке, размер содержания одного такого судьи в отставке равен выплатам 70 пенсионеров. Эти средства предоставляются из государственного бюджета на средства налогоплательщиков.

"Должен быть определен разумный и допустимый диапазон в пенсионном обеспечении каждого гражданина Украины. Не может пенсия одного судьи в отставке в 100 раз превышать минимальную пенсию в стране и не может быть оторвана от состояния экономики Украины", – отметили нардепы.

Законопроект №8321 уже был рассмотрен профильным комитетом парламента, который рекомендовал Верховной Раде принять его.

Напомним, что у некоторых украинцев будет большая пенсия. Однако это касается работающих граждан. Больше о накопительной пенсионной системе и двойных выплатах, читайте в материале UAportal.

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