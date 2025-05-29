В Украине пересчитают пенсии: что изменится в 2026 году

В 2026 году в Украине ожидается повышение минимальной пенсии – ее размер может возрасти с нынешних 2361 до 2564 гривен. Соответственно, вырастет и максимальная пенсия – с 23 610 до 25 640 гривен. Такие данные содержатся в письме Министерства финансов о подготовке предложений в Бюджетную декларацию на 2026-2028 годы.

В документе отмечается, что хотя украинская экономика постепенно восстанавливается, она до сих пор остается чувствительной как к внутренним, так и внешним вызовам. Основные цели государственной экономической политики – сохранение макрофинансовой стабильности, контроль за инфляцией, поддержка финансового сектора и выполнение социальных обязательств перед населением. Об этом пишет OBOZ.

Согласно прогнозам правительства, инфляция в 2026 году ожидается на уровне 9,7%. В 2025 году она составит 12,2%, а в последующие годы должна снижаться: до 7,1% в 2027 году и до 5,6% в 2028-м, что приближает показатель к целевому.

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Однако вместе с инфляцией прогнозируется рост курса доллара. Правительство ожидает, что стоимость американской валюты в среднем составит 43,4 грн/$ в 2025 году, 44,7 грн/$ в 2026-м, 45,2 грн/$ в 2027-м и 45,6 грн/$ в 2028 году.

Минимальная заработная плата тоже должна расти: в 2026 году ее планируют установить на уровне 8688 грн, в 2027-м — 9374 грн, а в 2028-м — уже 10 059 грн.

Что касается пенсий, то минимальный размер должен составлять 2564 грн. в 2026 году, 2715 грн. в 2027-м и 2859 грн. в 2028-м. В то же время уже сейчас в 2025 году размер минимальной пенсии остается на уровне 2361 грн. Это существенно ниже реального прожиточного минимума, который, по подсчетам, составляет 6685,45 грн. Таким образом, даже после повышения, минимальные пенсии будут оставаться ниже предела бедности.

Напомним, ранее мы рассказывали, кто из украинских пенсионеров получит прибавки в 2025 году и сколько выплатят.

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