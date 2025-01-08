В Украине планируют ограничить самые большие пенсии: о чем идет речь и кого касается

В 2025 году Министерство социальной политики вводит ограничения на размер наибольших специальных пенсий. Под новые правила подпадают более 17 тысяч пенсионеров.

Согласно бюджету на 2025 год, будут введены коэффициенты, уменьшающие пенсии, которые:

превышают среднюю пенсию по стране в 4 раза;

выше 10 прожиточных минимумов для нетрудоспособных лиц (23 610 грн).

В Минсоцполитики объясняют, что накопившиеся дисбалансы в пенсионной системе делают ее несправедливой, снижают доверие к системе и мотивацию граждан к уплате ЕСВ. Новые ограничения направлены на уменьшение значительной разницы между "специальными" пенсиями и обычными выплатами.

Ограничения коснутся пенсий, которые могут достигать 60-100 тысяч гривен и больше. В то же время, они не распространяются на военнослужащих, которые защищают или защищали Украину с 2014 года.

Как будут работать коэффициенты: Размер пенсий будет уменьшаться в зависимости от суммы превышения:

К части, превышающей 10 прожиточных минимумов (23610 грн), но не более 11 (25971 грн), применяется коэффициент 0,5.

К части между 11 и 13 ПМ (30693 грн) - 0,4.

К части между 13 и 17 ПМ (40137 грн) - 0,3.

К части между 17 и 21 ПМ (49581 грн) - 0,2.

К части свыше 21 ПМ (49581 грн) - 0,1.

Это позволит сохранить определенную дифференциацию пенсий, но с учетом военного времени, ограниченного бюджета и принципов справедливости.

Новые правила будут касаться надбавок, индексаций, дополнительных выплат, целевой помощи и других компонентов пенсий, не являющихся страховыми.

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Кто подпадает под действие норм: Ограничения будут касаться пенсий, назначенных в соответствии с такими законами:

"О государственной службе";

"О прокуратуре";

"О статусе народного депутата Украины";

"О дипломатической службе";

"О Национальном банке Украины" и т.д.

Это включает в себя государственных служащих, депутатов, дипломатов, таможенников, работников правительства, судебных экспертов и других.

В 2025 году для выхода на пенсию в 60 лет потребуется 32 года страхового стажа. Если стаж составляет от 22 до 31 года, пенсию можно получить в 63 года, а при стаже от 15 до 21 года — в 65 лет.

Ранее мы говорили, что пенсию с 2025 года будут начислять по новым правилам.

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