В Украине планируют ввести электронные паспорта для животных: подробности

Украина делает значительный шаг в направлении гуманного отношения к животным и внедрения европейских стандартов в ветеринарии. Министерство аграрной политики и продовольствия совместно с Госпотребслужбой и Минцифры инициировали масштабный проект по идентификации и регистрации домашних животных. Этот проект предусматривает создание Единого государственного реестра домашних животных и введение электронных ветеринарных паспортов.

Основные цели проекта:

Цифровая трансформация ветеринарных услуг

Переход от бумажных ветеринарных паспортов к электронным, что позволит упростить процедуры и сделать их более прозрачными.

Создание единой базы данных

Сбор информации обо всех домашних животных в Украине с целью более эффективного управления их популяцией и обеспечения ветеринарного контроля.

Облегчение поиска потерянных животных

Благодаря реестру будет легче найти владельца потерянного животного и вернуть его домой.

Борьба с беспризорностью

Регистрация животных поможет уменьшить количество бездомных животных и облегчит работу приютов.

Профилактика болезней

Регулярное обновление информации о вакцинации и здоровье животного позволит своевременно выявлять заболевания и предотвращать их распространение.

Как будет работать система?

Владельцы смогут зарегистрировать своих домашних питомцев в любой ветеринарной клинике, которая присоединится к проекту. При регистрации животному будет присвоен уникальный идентификационный номер, а в реестре будет создан электронный ветеринарный паспорт. В паспорте будет содержаться вся необходимая информация о животном, включая породу, возраст, вакцинацию, историю болезней и контактные данные владельца. Владельцы смогут получить доступ к электронному ветеринарному паспорту своего животного через приложение "Действие". Благодаря реестру будет создана база данных потерянных животных, что значительно облегчит их поиск и возвращение владельцам.

Читайте также: Нормально ли то, что коты постоянно мяукают: что говорят эксперты

Преимущества для владельцев животных:

Все ветеринарные документы будут храниться в электронном виде, что позволит избежать потери бумажных документов. Информация о животных будет защищена и доступна только владельцу или уполномоченным лицам. Поиск потерянного животного станет более быстрым и надежным.

В будущем планируется интеграция украинского реестра с международными базами данных, что позволит упростить перевозку животных за границу. Также рассматривается возможность расширения функционала реестра, например, добавление возможности онлайн-записи на прием к ветеринару или поиску ближайших ветеринарных клиник.

Реализация этого проекта является важным шагом для повышения благосостояния животных в Украине и создания более цивилизованного общества.

Ранее специалисты сказали, как надолго можно оставить кота наедине.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!