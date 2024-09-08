В Украине подорожали ключевые продукты: какие новые цены и что вызывает их рост

Цены на молочные продукты в Украине значительно повысились из-за сокращения производства молока и трудностей с электроснабжением. Стоимость пастеризованного молока достигает 49,86 грн за кг, кефир – 87,20 грн за кг, а сметана – 190,57 грн за кг. Это приводит к уменьшению доступности молочных продуктов для покупателей.

Об этом заявил аналитик Ассоциации производителей молока Георгий Кухалейшвили. Длительные отключения электроэнергии, вызванные российскими ракетными ударами по энергетической инфраструктуре, ведут к сбоям в функционировании вентиляционных и охладительных систем на фермах. Об этом пишет OBOZ.UA.

Это негативно сказывается на продуктивности коров, которые страдают от тепловых ударов, что ведет к снижению объемов молочного производства. Из-за уменьшения производства молока молокоперерабатывающие предприятия столкнулись с ощутимым дефицитом сырья.

Как следствие, закупочные цены выросли, что напрямую повлияло на стоимость готовых молочных продуктов в супермаркетах. По словам Кухалейшвили, цены на большинство молочных продуктов, таких как молоко, кефир, сметана и сыры, поднялись на 15-20%.

Продолжение длительных блэкаутов в Украине приводит к отключению холодильного оборудования, что создает угрозу порчи молочных продуктов. Мощность дизельных генераторов, которые используются как резервный источник электроэнергии, часто не хватает для поддержания нужной температуры в крупных супермаркетах. Из-за этого молочные продукты быстро портятся, что вызывает дополнительные потери для производителей и вызывает повышение цен на эти продукты.

Кроме того, применение дизельных генераторов ведет к значительному увеличению производственных затрат, что отражается на конечной стоимости молочных изделий. Согласно оценкам специалистов, только за прошлый месяц цены на некоторые молочные продукты выросли на 3-5% из-за дополнительных расходов на электроэнергию и логистику.

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Стоимость молочных продуктов в супермаркетах меняется в зависимости от многих факторов. Вот актуальные цены на популярные молочные продукты в крупнейших украинских супермаркетах:

Молоко пастеризованное 2,5% жирности : в среднем цена составляет 49,10 грн/кг. Самое дешевое молоко, продаваемое под брендом "Кагма" в пленке, стоит 33,00 грн за кг в супермаркетах АТБ. Самый дорогой вариант – молоко "Злагода" в бутылках, которое можно найти в сети Сильпо за 49,86 грн/кг.

: в среднем цена составляет 49,10 грн/кг. Самое дешевое молоко, продаваемое под брендом "Кагма" в пленке, стоит 33,00 грн за кг в супермаркетах АТБ. Самый дорогой вариант – молоко "Злагода" в бутылках, которое можно найти в сети Сильпо за 49,86 грн/кг. Кефир 2,5% жирности : средняя цена составляет 56,29 грн за кг. Самый дешевый кефир в пленке продается за 39,99 грн/кг в супермаркетах Фора, тогда как самый дорогой кефир "Молокия" в бутылках можно найти в сети Метро за 87,20 грн/кг.

: средняя цена составляет 56,29 грн за кг. Самый дешевый кефир в пленке продается за 39,99 грн/кг в супермаркетах Фора, тогда как самый дорогой кефир "Молокия" в бутылках можно найти в сети Метро за 87,20 грн/кг. Сметана 15% жирности : в среднем цена равна 133,93 грн за кг. Самая дешевая сметана бренда Good Milk в пленке стоит 78,75 грн за кг в Эко Маркете, в то время как самая дорогая сметана "Ферма" в стаканах продается за 190,57 грн за кг в сети Ашан.

: в среднем цена равна 133,93 грн за кг. Самая дешевая сметана бренда Good Milk в пленке стоит 78,75 грн за кг в Эко Маркете, в то время как самая дорогая сметана "Ферма" в стаканах продается за 190,57 грн за кг в сети Ашан. Йогурт питьевой : средняя цена составляет 93,67 грн за кг. Самый дешевый йогурт "РадиМо" стоит 57,25 грн/кг в супермаркетах Novus, а самый дорогой йогурт "Чудо" в пластиковых бутылках можно найти в Сильпо за 119,78 грн/кг.

: средняя цена составляет 93,67 грн за кг. Самый дешевый йогурт "РадиМо" стоит 57,25 грн/кг в супермаркетах Novus, а самый дорогой йогурт "Чудо" в пластиковых бутылках можно найти в Сильпо за 119,78 грн/кг. Сыр кисломолочный 9% жирности : в среднем цена составляет 224,50 грн/кг. Самый дешевый кисломолочный сыр под брендом "Ашан" продается за 169,50 грн/кг в соответствующей сети супермаркетов, тогда как самый дорогой сыр "Президент" можно купить за 322,68 грн/кг в Good Wine.

: в среднем цена составляет 224,50 грн/кг. Самый дешевый кисломолочный сыр под брендом "Ашан" продается за 169,50 грн/кг в соответствующей сети супермаркетов, тогда как самый дорогой сыр "Президент" можно купить за 322,68 грн/кг в Good Wine. Сливочное масло 72,5% до 73% жирности: средняя цена равна 436,25 грн за кг. Самое дешевое масло под брендом Novus жирностью 73% стоит 299,95 грн за кг в этой сети, а самое дорогое масло "Клуб Сыра" 73% продается за 571,33 грн за кг в Сильпо.

Аналитики предостерегают, что дальнейшее повышение цен на молочные продукты может повлечь за собой уменьшение их потребления в стране, особенно в осенний период. Высокие цены могут усложнить доступ к молочным продуктам для многих людей.

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