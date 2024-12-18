В Украине подорожали коммунальные услуги: за что придется платить больше

Государственная статистическая служба обнародовала данные об изменении коммунальных тарифов в Украине в прошлом году. Результаты исследования демонстрируют значительные колебания цен на различные коммунальные услуги.

Наиболее ощутимое подорожание коснулось электроэнергии – ее стоимость выросла сразу на 63,6%. Это самое существенное повышение среди всех коммунальных услуг. Об этом пишет ТСН.

Другие услуги претерпели менее значительные изменения:

– Управление многоквартирными домами подорожало на 11,4%

- вывоз мусора стал дороже на 6,8%

- содержание и ремонт жилья подорожал на 3,9%

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Общее повышение коммунальных тарифов за период с ноября 2023 по октябрь 2024 составило 18,7%.

В то же время, ряд важных услуг остался без изменений. В частности, не изменились тарифы на водоснабжение, газ, горячее водоснабжение, отопление и канализацию.

Эти изменения отражают сложную экономическую ситуацию и процессы инфляции в стране.

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