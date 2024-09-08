В Украине подорожали овощи из борщового набора: сколько придется заплатить за лук, картофель и свеклу

Украинцы все чаще ощущают на себе рост цен на продукты, и в этот раз очередь досталась овощам, необходимым для приготовления любимого многими блюда – борща.

Как свидетельствуют данные мониторинга цен, опубликованные на портале Минфин, стоимость картофеля, лука и свеклы ощутимо возросла. Несмотря на сезон уборки нового урожая, цены на овощи остаются достаточно высокими.

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Картофель подорожал в среднем более чем на 6 гривен за килограмм и теперь стоит около 20 грн.

Лук хоть и несколько подешевел по сравнению с летом, однако его цена все еще остается достаточно высокой – около 13,76 грн/кг за репчатый лук.

На рост цен на овощи влияет ряд факторов, среди которых:

Сезонность: несмотря на сезон сбора нового урожая, погодные условия, логистика и другие факторы могут повлиять на ценообразование.

Рост стоимости топлива: повышение цен на топливо приводит к удорожанию транспортировки продукции, что в свою очередь отражается на конечной стоимости для потребителя.

Инфляция: общий рост цен в экономике также оказывает влияние на стоимость продуктов.

Эксперты прогнозируют, что цены на овощи могут стабилизироваться в ближайшее время, однако, значительное снижение стоимости вряд ли стоит ожидать.

Ранее мы сообщали, что в Украине стремительно подорожал самый популярный овощ.

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