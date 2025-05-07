В Украине повысят налоги: когда готовиться

Глава парламентского Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев заявил, что существенные изменения в налоговой системе Украины возможны только после завершения военного положения. По словам Гетманцева, первоочередной задачей сейчас является принятие законопроекта об имплементации европейской директивы DAC7, которая предусматривает обязанность цифровых платформ собирать и передавать налоговую информацию о своих пользователях. Этот документ имеет стратегическое значение для дальнейшей евроинтеграции Украины, хотя сложный в подготовке.

"Сейчас самое важное — реализовать директиву DAС7. Законопроект непростой, но мы его готовим и попытаемся внести в парламент в ближайшее время, если события не собьют с графика", — объяснил депутат. Об этом он сообщил в интервью " Главкому ".

Относительно более масштабных реформ, в частности изменений в налогообложение физических лиц, Гетманцев сослался на Национальную стратегию доходов до 2030 года. По его словам, реформы предусматриваются в два этапа: сначала обновление налоговой и таможенной систем, а уже потом пересмотр налоговой политики. Однако реализовать эти шаги можно только после установления мира.

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Отвечая на вопрос о возможном повышении налогов, в частности НДС, в рамках действующей каденции Верховной Рады, Гетманцев категорически отрицал такую возможность: "Нет, не вижу никаких оснований для этого до конца работы этого парламента".

Он также напомнил, что срок полномочий действующего состава парламента уже истек согласно Конституции и депутаты сейчас работают в чрезвычайных условиях.

"Каденция этого парламента завершилась в прошлом году. Мы работаем "на продолжении". Надеюсь, что после завершения военного положения, при стабильной безопасности, появится возможность провести как президентские, так и парламентские выборы", — подытожил Гетманцев.

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