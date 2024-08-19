В Украине пробыл всего три дня: рэпер Ярмак встретился с пленным оккупантом, фанатеющим от его творчества. Видео

Бойцы 35 полка Национальной гвардии Украины и рота оперативного назначения взяли в плен русского солдата, который оказался поклонником творчества украинского рэпера Ярмака. Когда артист услышал, как оккупант напевал "Сердце пацана", то решил пообщаться со своим фанатом.

В видео, которое появилось на YouTube-канале Yarmak Music, можно увидеть оккупанта, сидящего перед Ярмаком и рассказывающие ему о том, как попал на войну в Украину.

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Украинский рэпер Александр Ярмак взял интервью у военнопленного, который оказался его поклонником. 23-летний россиянин Владимир, плененный на третий день войны в Украине, признался, что слушает песни Ярмака и даже знает слова некоторых его хитов наизусть.

"Я не хотел воевать, но напился и подписал контракт", – признался российский военный. Оккупант утверждает, что не хотел воевать. Думал, что отсидится по части. Однако заверил, что в Екатеринбурге (Уральский федеральный округ России) его посадили в автобус и отвезли в Ростов-на-Дону, откуда он попал на фронт.

Владимир рассказал, что в Украине он пробыл всего три дня. Утверждает, что его еще нескольких мужчин из группы "бросили на мясо" в разведку на Покровском направлении. Здесь оккупантов накрыло минометным огнем и Владимир получил многочисленные ранения.

Он призвал своих соотечественников не повторять его ошибки и отказываться от участия в войне.

Во время разговора Ярмак спросил пленника, почему он не пытался узнать больше о войне в Украине до того, как попасть на фронт. Владимир ответил, что искал информацию в интернете, но ничего не нашел, кроме пропаганды. Он добавил, что интернет начал пользоваться только в 2018 году, поэтому ничего не знал о российском вторжении в Крым.

Пленный утверждает, что оккупационная армия России после возвращения своих солдат из плена отправляет их снова на фронт, на штурмы. Также вернувшихся из плена может ожидать расстрел, или тюрьма.

После разговора с рэпером Ярмаком Владимир признался, что за контракт ему пообещали 500 тысяч рублей, однако он не получил никаких выплат.

Предлагаем вспомнить, как дрон с громкоговорителем убедил российского оккупанта добровольно сдаться в плен.

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