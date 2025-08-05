В Украине прогнозируется рост стоимости топлива: к каким ценам следует готовиться украинцам

Национальный банк прогнозирует повышение цен на топливо в Украине до конца 2025 года. Однако это повышение, по их оценкам, будет постепенным, и поэтому резкого скачка цен на АЗС, вероятно, удастся избежать.

Эту информацию озвучили в самом регуляторе. Там подчеркнули, что умеренное подорожание топлива окажет положительное влияние на экономику в целом, поскольку благодаря вторичным эффектам это также будет способствовать снижению общей инфляции.

"Рост цен на топливо будет относительно низким и стабильным до конца года благодаря уменьшению волатильности мировых цен на нефть (меньшей резкости и частоте их колебаний. – ред.). ... Требование об обязательном добавлении биоэтанола в бензин, вступившее в силу с 1 мая 2025 года, не оказало заметного влияния на его стоимость, а с учетом отсрочки этого требования до 1 января 2026 года не будет отражаться на ценах топлива по крайней мере до конца года", – указывается в сообщении.

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Прогноз по ценам на бензин на 2026 год

Согласно действующему законодательству, в следующем году акциз на бензин увеличится с 271,7 евро за 1000 литров до 300,8 евро. Также повысится акциз на другие виды топлива:

на дизель – с 215,7 евро за 1000 литров до 253,8 евро;

на автогаз – со 173 евро за 1000 литров до 198 евро.

В Национальном банке подчеркнули, что это значительно повлияет на стоимость топлива в Украине. "Темпы роста цен ускорятся", – отмечают в регуляторе.

Напомним, ранее мы рассказывали о самых надежных бензиновых кроссоверах, которые могут пройти 500 тыс. км без ремонта двигателя.

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