В Украине рекордно подорожал молодой картофель: что стало причиной и какие сейчас цены

В Украине цена на молодой картофель существенно выросла – сейчас его продают по 70-80 грн за килограмм, что почти вдвое превышает стоимость импортного из Египта, который стоит 30-40 грн/кг. Такая разница объясняется высокими затратами на выращивание в теплицах, значительной долей ручного труда и невысоким уровнем урожайности.

Об этом в интервью изданию "Факты" сообщил Игорь Чечитко, глава украинского офиса нидерландской селекционной компании HZPC Royal Group. По его словам, молодой картофель уже несколько недель представлен на полках супермаркетов и рынках Украины, однако покупатели обращают внимание, что стоимость отечественного продукта почти вдвое превышает цену на импортируемый из Египта.

В сезоне 2025 года средняя стоимость молодого картофеля украинского производства колебалась в пределах 70-80 грн за килограмм, а в начале сезона в отдельных случаях превышала и 100 грн. Для сравнения, импортный молодой картофель из Египта можно было приобрести за 30-40 грн/кг.

Главной причиной такой ценовой разницы является высокая себестоимость украинского продукта. Его выращивают в пленочных теплицах или под агроволокном, часто уже с февраля или марта, что требует:

тщательной подготовки посадочного материала;

ручной или полуручной посадки, что затрудняет механизацию;

затрат на электроэнергию, капельное орошение, утеплительные материалы.

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Из-за ранней уборки урожай молодого картофеля с одного гектара составляет всего 15-17 тонн, что примерно вдвое меньше, чем при традиционном выращивании в открытом грунте, где урожайность достигает 40-50 т/га. Поэтому украинский молодой картофель является не массовым продуктом, а скорее деликатесом с высокой стоимостью из-за сложного процесса выращивания и ограниченных объемов производства.

Зато египетский картофель импортируют после полного созревания. Его собирают механизированным способом, что обеспечивает более высокую урожайность и значительно большие партии. Благодаря этому себестоимость уменьшается, что позволяет продавать продукцию по более низким ценам – даже с учетом расходов на транспортировку и таможенное оформление.

Картофель чрезвычайно зависим от погодных условий. В 2024 году засуха привела к уменьшению урожая и ухудшению качества клубней. В то же время затраты на его выращивание остались стабильно высокими – достигают 180-200 тысяч гривен с гектара. Причем, независимо от того, получит фермер 20 тонн или 40, сумма инвестиций остается неизменной. Дополнительные расходы на хранение, транспортировку и сортировку также влияют на конечную стоимость продукции.

Кроме климатических и технологических аспектов, свою роль играет и психология потребителя. Молодой картофель воспринимается как символ нового сезона – его покупают "на пробу", небольшими порциями, для ощущения первого вкуса весны. Именно поэтому его цена формируется по принципу деликатеса, а не массового товара.

Напомним, ранее мы рассказывали, что в Украине взлетели цены на картофель.

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