В Украине резко возрос спрос на подержанные авто: рейтинг самых популярных

Рынок подержанных автомобилей в Украине продемонстрировал стремительный рост. По данным ассоциации "Укравтопром", в августе 2024 года количество зарегистрированных подержанных легковых автомобилей, ввезенных из-за рубежа, достигло рекордных за последние 25 месяцев показателей.

Украинцы предпочитают европейские бренды. Наибольшей популярностью пользуются модели Volkswagen, в частности Golf и Passat. Также в рейтинг самых популярных моделей попали Renault Megane, Skoda Octavia, Audi Q5 и электромобили Tesla Model Y и Model 3.

Это свидетельствует, что украинские потребители предпочитают современные, экономичные и надежные автомобили, пишет Автопром.

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Повышение спроса на подержанные автомобили связан с несколькими факторами. Во-первых, это восстановление экономики после пандемии COVID-19. Во-вторых, это дефицит новых автомобилей на рынке, вызванный глобальными кризисами. В-третьих, это рост цен на новые автомобили.

Средний возраст ввозимых подержанных автомобилей составляет 8,6 года. Наибольшую долю рынка занимают бензиновые автомобили, однако популярность электромобилей тоже растет. Это говорит, что украинцы все больше заинтересованы в экологически чистых транспортных средствах.

Всего за 8 месяцев 2024 года в Украине было зарегистрировано 159 тысяч подержанных легковых автомобилей, что на четверть больше, чем за аналогичный период прошлого года. В то же время продажи новых автомобилей также демонстрируют положительную динамику. В августе было продано более 8,1 тысячи новых легковых автомобилей, что является рекордным показателем за последние 32 месяца.

Ранее эксперты выяснили, какие модели автомобилей раскупают украинцы.

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