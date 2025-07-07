В Украине снизились цены на землю: сколько сейчас стоит гектар в разных областях

В июне 2025 года в Украине снизилась цена на землю сельскохозяйственного назначения. Средняя стоимость гектара составила 60 713 грн, что на 600 грн меньше по сравнению с маем.

Опендатабот информирует, что наименьшие цены на землю в 2025 году зафиксировались в марте, когда средняя стоимость гектара составляла 54 607 грн. Об этом пишет OBOZ.UA.

В апреле земля имела самую высокую цену – средняя стоимость гектара достигала 71 898 грн.

В каких регионах Украины наблюдаются самые высокие цены на землю

В Украине снизились цены на землю: сколько сейчас стоит гектар в разных областях. Источник: Опендатабот В Украине снизились цены на землю: сколько сейчас стоит гектар в разных областях. Источник: Опендатабот

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Цены на гектар земли в разных областях Украины варьируются от 31 869 до 172 872 грн. Таким образом, стоимость одного гектара в самой интересной для покупателей области в пять с половиной раз больше цены в наименее дорогих регионах.

Самые высокие цены на землю наблюдаются в Ивано-Франковской области, где средняя цена гектара составляет 172 872 грн. Кроме того, значительные стоимости фиксируются также в:

Львовской – в среднем 133134 грн/га.

Закарпатской областях – 131 580 грн/га.

Аналитики зафиксировали наименьшие цены на землю в Запорожской области, где стоимость гектара составляет в среднем 31 869 грн. Также низкие цены наблюдаются в Николаевской области – 35 682 грн за гектар.

Раньше мы говорили, сколько гектаров можно получить в собственность одному человеку.

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