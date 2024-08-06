В Украине снова могут начаться отключение света: в чем причина

Ситуация с электроэнергией в Украине остается нестабильной. Несмотря на улучшение, энергетики предостерегают от преждевременных выводов о полном возобновлении стабильной работы энергосистемы.

Как сообщил заместитель министра энергетики Николай Колесник, прогнозировать, вернется ли Украина в графики отключений света, пока сложно. Все зависит от многих факторов, в частности погодных условий. Аномальная жара, которая наблюдалась в июле, существенно увеличила потребление электроэнергии и создала дополнительную нагрузку на энергосистему.

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"На сегодняшний день некорректно делать прогнозы по возвращению к графикам отключений, поскольку мы не знаем, насколько продолжительной будет жара и охватит ли она всю территорию страны", - отметил Колесник.

Энергетики отмечают, что ситуация остается напряженной из-за повреждений энергообъектов в результате российских атак. Поэтому важно, чтобы украинцы продолжали экономить электроэнергию, особенно в пиковые часы потребления – с 7:00 до 11:00 и с 17:00 до 22:00.

Ранее эксперты назвали приборы, незаметно накручивающие счета за свет.

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