В Украине станет больше патрулей с ТЦК на улицах: Истомин назвал дату

Согласно закону о мобилизации, 16 июля 2024 года истекает 60-дневный срок, в течение которого граждане, подлежащие военному учету, должны были обновить свои данные.

Не выполнившие это требование могут быть привлечены к ответственности по статье 210 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Спикер Полтавского ТЦК и СП майор Роман Истомин в интервью "Телеграф" сказал, что изменится после 16 июля, в частности уменьшится ли количество военных патрулей на улицах.

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"Возможно, даже станет больше. Трудно сказать. Проверка военно-учетных документов так же относится и к компетенции полиции. Поэтому к проверкам документов военнообязанные должны быть всегда готовы", – сказал он.

Истомин объяснил: "Да никто же и не отменял правил военного учета, которые существовали до полномасштабной войны. Эти 60 дней, в течение которых нужно было актуализировать данные, это дополнительное время, предоставленное каждому для того, чтобы он мог обновить свои военно-учетные документы".

Напомним, ранее UAportal писал, можно ли отказаться от повестки и что по этому поводу советуют юристы.

Также читайте, что будет с тем, кто не успеет до 16 июля обновить учетные данные.

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