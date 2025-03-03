В Украине стремительно дешевеет популярный овощ: какая сейчас цена за килограмм

В Украине наблюдается постепенное удешевление тепличных огурцов. Это обусловлено ростом их предложения на рынке.

Аналитики отмечают, что почти все тепличные хозяйства Украины уже вышли на рынок со своей продукцией, что привело к удешевлению данного овоща. Об этом сообщает EastFruit.

Таким образом, сейчас цена на огурцы составляет 80-120 грн за килограмм ($1,93-2,89/кг), что в среднем на 11% меньше, чем в конце прошлой недели.

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"Еще одним решающим фактором снижения цен в этом сегменте стало сокращение спроса на тепличные огурцы. Оптовые компании и сети супермаркетов на этой неделе снизили объемы закупок местной продукции, ссылаясь на низкие темпы сбыта в розницу", – отмечается в материале.

По словам экспертов, сейчас украинские тепличные хозяйства вынуждены продавать огурцы в среднем на 20% дешевле, чем в конце февраля 2024 года.

Сельхозпроизводители предполагают дальнейшее удешевление в этом сегменте, поскольку объем продукции постоянно растет, тогда как темпы ее реализации остаются низкими.

Напомним, ранее эксперт рассказал, что цены на один из базовых продуктов снизятся уже с марта.

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