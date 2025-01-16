В Украине существенно переписали цены на сигареты и алкоголь: какая сейчас стоимость

В 2024 году в Украине выросли цены на табачные изделия. Подорожание коснулось и алкогольной продукции.

Так, стоимость сигарет увеличилась почти на 25%. Об этом пишет UAportal со ссылкой на данные Госстата.

Сигареты премиум-сегмента подорожали на 23,4%, достигнув цены 118,7 гривны за пачку. В то же время стоимость продукции медиум-класса выросла на 25,1% и теперь составляет 101,8 гривны. Цены на табачные изделия отечественного производства поднялись на 23,1%, достигнув около 92,6 гривны за пачку.

Стоит заметить, что Украина должна до 2028 года довести уровень налогообложения сигарет до стандартов, действующих в Евросоюзе.

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Как изменились цены на алкоголь

Цены на алкогольные напитки сейчас выглядят так:

водка стала дешевле на 1,6%, теперь ее цена составляет 116,5 грн за бутылку объемом 0,5 литра;

вина столовые украинского производства выросли в цене на 4,4% и теперь стоят 113,9 грн за бутылку 0,7 литра;пиво подорожало на 7,0%, и теперь его цена составляет 34,0 грн за бутылку 0,5 литра.

В то же время общая тенденция показывает, что цены на алкоголь в Украине ежегодно повышаются. Так в 2023 году водка выросла в цене на 1,1%, вина – на 14,1%, а пиво – на 11,4%.

Ранее мы писали, что цены на продукты питания в Украине бьют рекорды.

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