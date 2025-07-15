В Украине существенно подорожали популярные продукты: на что цены взлетели до 200%

В Украине зафиксирован значительный рост цен на продукты питания. Некоторые из них подорожали на 200%.

Хотя общие темпы инфляции в июне снизились до 14,3%, цены на продукты продолжают стремительно расти, достигнув уровня 23,2%. Об этом сообщает "24 Канал", ссылаясь на данные Государственной службы статистики.

В частности, стоимость яблок за прошлый год выросла почти втрое (на 195,5%) и теперь составляет 79,5 гривен за килограмм. Капуста подорожала в 2,5 раза, достигнув 28,2 гривны за килограмм. Цена на морковь выросла на 67% и теперь составляет 49,7 гривны за килограмм.

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В Украине существенно подорожали популярные продукты: на что цены взлетели до 200%. Источник: Госстат В Украине существенно подорожали популярные продукты: на что цены взлетели до 200%. Источник: Госстат

Изменения коснулись не только овощей и фруктов. Например, цена на яйца поднялась на 62,7%, достигнув 53,6 гривны за десяток. Подсолнечное масло подорожало на 37,2%, его стоимость теперь составляет 80,6 гривны за литр.

Мука стала дороже на 36,1%, теперь ее цена – 21,7 гривны за килограмм. Цена на куриное филе также выросла на 35,8%, и теперь составляет 214,6 гривны за килограмм. Свинина подорожала на 35,5%, до 238,4 гривны за килограмм.

Напомним, ранее мы рассказывали, что в Украине существенно подорожали яйца.

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