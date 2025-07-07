В Украине существенно подорожали яйца: сколько теперь стоят

В Украине существенно подорожали куриные яйца без упаковки. По состоянию на вечер 6 июля цена в крупных супермаркетах составляет в среднем 4,88 грн за штуку (48,8 грн за десяток), что на 12 копеек за штуку (1,2 грн за десяток) больше по сравнению с серединой июня.

Эксперты не исключают, что с осени цены могут снова вырасти. Об этом пишет OBOZ.UA.

Согласно мониторингу издания, известные сети супермаркетов продают нефасованные яйца по цене от 4,59 до 5,7 грн за штуку (от 45,9 до 57 грн за десяток). В частности:

Auchan – 4,59 грн/шт. (45,9 грн/десяток);

Novus – 4,59 грн/шт. (45,9 грн/десяток);

"МегаМаркет" – 5,7 грн/шт. (57 грн/десяток);

"ЭКОмаркет" – 4,63 грн/шт. (46,3 грн/десяток).

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Директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин считает, что цены на яйца в Украине могут вырасти еще больше. Однако, по его мнению, это произойдет не раньше осени.

По словам Пендзина, основной составляющей стоимости яиц являются комбикорма, содержащие кукурузу, и они составляют 70% общей стоимости. Поэтому, по его словам, стоит дождаться урожая: если кукуруза будет малоурожайной, то с осени цены на яйца поднимутся.

Напомним, ранее мы рассказывали, что в Украине значительно упала стоимость ряда продуктов.

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