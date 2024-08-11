В Украине существенно выросла стоимость коммуналки: какая услуга подорожала больше всего

В течение последнего года, с мая 2023 по май 2024, в Украине наблюдалось заметное повышение цен на жилищно-коммунальные услуги. Общий рост тарифов фиксируется на уровне 18,6%. Особенно стремительно выросла цена на электричество, которая подскочила на 63,6%, тогда как стоимость некоторых других услуг не претерпела изменений.

Согласно информации, предоставленной Госстатом, кроме электроэнергии, произошло подорожание следующих услуг:

управление многоквартирными домами – рост на 9%.

содержание и ремонт жилых помещений – увеличение на 4%.

уборка мусора – повышение цен на 3,1%.

Вместе с тем, тарифы на ряд позиций не изменились и остаются на том же уровне, что и раньше. Это:

водоснабжение;

канализация;

природный газ;

горячая вода, отопление.

В Украине существенно выросла стоимость коммунальных услуг. Источник: Держстат В Украине существенно выросла стоимость коммунальных услуг. Источник: Держстат

Напомним, ранее мы писали, что тариф на газ для украинцев может быть повышен.

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