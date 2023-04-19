В Украине упростили оформление помощи при рождении ребенка

В Кабмине упростили оформление помощи при рождении ребенка ряду украинцев. В частности, речь идет о гражданках, родивших за границей.

Теперь они смогут дистанционно предоставить документы на назначение помощи. Об этом сообщили в Кабмине.

Отмечается, что до принятия этого постановления женщины, родившие ребенка за границей, могли только после возвращения в Украину получить помощь. Впрочем, сейчас для обращения в органы соцзащиты не требуется физическое присутствие.

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Документы сможет отправить отец или иметь по своему зарегистрированному месту жительства в Украине. Также следует предоставить выданные компетентными органами страны пребывания и легализованные в установленном порядке документы, удостоверяющие рождение ребенка.

"Таким образом, мать сможет получать украинскую помощь на ребенка в стране, где она получила временное убежище", – указали в правительстве.

Напомним, французская организация Acted выплачивает 2220 грн пособия на каждого члена семьи.

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