В Украине устанавливаются новые значительные штрафы с 1 октября: кого будут касаться

В Украине с 1 октября возобновляются штрафы за торговлю без кассовых аппаратов. Предприниматели должны использовать регистраторы расчетных операций (РРО).

Как сообщил председатель Комитета Верховной рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев в эфире "Украинского радио", предприятия торговли должны установить кассовые аппараты, потому что с 1 октября будут внедрены крупные штрафы за их не установку.

"Проверки кассовых аппаратов возобновлены", – сказал Гетманцев.

По его словам, плановые проверки бизнеса возобновлены не в полном объеме.

Читайте также: Как изменились лимиты доходов и налоги для ФЛП с 1 января 2023 года

"Проверки касаются определенных групп налогоплательщиков. Это подакцизные товары: водка, табак, топливо, электроэнергия, банковские и финансовые учреждения, а также игорный бизнес. На днях будет принят план налоговых проверок. И до конца года проверят все предприятия", – добавил депутат.

Что касается размеров штрафов, то они будут зависеть от суммы чека и количества нарушений. За первое нарушение предпринимателей оштрафуют на 100% от суммы продажи товаров (работ или услуг, совершенных с нарушениями). За второе и последующие нарушения будут штрафовать уже на 150%.

Если вы предприниматель, вы должны установить кассовый аппарат до 1 октября во избежание штрафов. Использование кассового аппарата обязательно для всех предпринимателей, осуществляющих продажу товаров или услуг. Не установка кассового аппарата влечет штрафы, которые могут быть достаточно значительными.

Напомним, в Украине в июле повысили налоги для ряда украинцев. Речь идет о физлицах-предпринимателях (ФЛП).

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!