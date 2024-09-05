В Украине ужесточат пенсионные правила: кто останется без своевременных выплат

С 1 января 2025 года в Украине ужесточат правила пенсионного обеспечения. Это часть реформ, которые были приняты в 2017 году. Как следствие, еще больше граждан не смогут выйти на пенсию в 60 лет.

По информации портала OBOZ.UA, если сейчас для получения пенсии в 60 лет нужен минимум 31 год трудового стажа, то со следующего года это требование возрастет до 32 лет. Это лишь первый этап изменений. С 2026 года необходимо будет иметь не менее 33 лет стажа, с 2027 года – 34 года. Последний этап повышения требований планируется на 2028 год, когда для получения пенсии в определенное время нужно будет иметь минимум 35 лет стажа.

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Кроме того, будут расти требования для выхода на пенсию в 63 года. Сейчас для этого нужно иметь не менее 21 года стажа. Со следующего года это требование повысится до 22 лет стажа, с 2026-го – до 23 лет, а с 2027-го – до 24 лет. Последнее повышение требований ожидается в 2028 году, когда для выхода на пенсию в 63 года понадобится уже 25 лет стажа или более.

Следует заметить, что минимальное требование для получения пенсии останется без изменений и в дальнейшем будет составлять 15 лет стажа. Однако, если у вас есть эти 15 лет стажа, но недостаточно для выхода на пенсию в 60 или 63 года, вам придется работать до 65 лет.

Напомним, ранее UAportal писал, какой средний размер пенсии получают украинцы в 2024 году.

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