В Украине в новогоднюю ночь будут работать "Пункты несокрушимости": где искать и как попасть
В Украине работает более 5 тысяч "Пунктов несокрушимости", где люди могут согреться и зарядить свои устройства круглосуточно. Эти пункты также будут работать в новогоднюю ночь.
"Пункты несокрушимости" развернули из-за массированных российских ракетных атак и периодических отключений электроэнергии. У них украинцы могут бесплатно получить доступ к:
- теплу и свету;
- воде;
- мобильной связи и Интернету;
- месту для зарядки гаджетов;
- месту для отдыха;
- аптечке.
Найти ближайший пункт воспользовавшись специальным сайтом nezlamnist.gov.ua.
Кроме этого, узнать адрес "Пунктов несокрушимости" можно через Telegram.
Они преимущественно расположены вблизи железнодорожных вокзалов, в зданиях местных органов власти, областных или райгосадминистрациях, учебных заведениях.
Напомним, несколько ранее стало известно, отменят ли комендантский час в новогоднюю ночь и каким он будет в разных городах Украины.
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