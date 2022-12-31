В Україні у новорічну ніч працюватимуть "Пункти незламності": де шукати і як потрапити
В Україні працює понад 5 тисяч "Пунктів незламності", де люди можуть зігрітися та зарядити свої пристрої цілодобово. Ці пункти також будуть працювати у новорічну ніч.
"Пункти незламності" розгорнули через масовані російські ракетні атаки та періодичні вимкнення електроенергії. У них українці можуть безкоштовно отримати доступ до:
- тепла та світла;
- води;
- мобільного зв'язку та інтернету;
- місць для зарядки гаджетів;
- місць для відпочинку;
- аптечки.
Знайти найближчий пункт скориставшись спеціальним сайтом nezlamnist.gov.ua.
Окрім цього, дізнатися адресу "Пунктів незламності" можна через Telegram.
Вони переважно розташовані поблизу залізничних вокзалів, у будівлях місцевих органів влади, обласних чи райдержадміністраціях, навчальних закладах.
Нагадаємо, дещо раніше стало відомо, чи скасують комендантську годину в новорічну ніч та якою вона буде в різних містах України.
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