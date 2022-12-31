В Украине в новогоднюю ночь будут работать 'Пункты несокрушимости': где искать и как попасть

В Украине работает более 5 тысяч "Пунктов несокрушимости", где люди могут согреться и зарядить свои устройства круглосуточно. Эти пункты также будут работать в новогоднюю ночь.

"Пункты несокрушимости" развернули из-за массированных российских ракетных атак и периодических отключений электроэнергии. У них украинцы могут бесплатно получить доступ к:

теплу и свету;

воде;

мобильной связи и Интернету;

месту для зарядки гаджетов;

месту для отдыха;

аптечке.

Найти ближайший пункт воспользовавшись специальным сайтом nezlamnist.gov.ua.

Кроме этого, узнать адрес "Пунктов несокрушимости" можно через Telegram.

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Они преимущественно расположены вблизи железнодорожных вокзалов, в зданиях местных органов власти, областных или райгосадминистрациях, учебных заведениях.

Напомним, несколько ранее стало известно, отменят ли комендантский час в новогоднюю ночь и каким он будет в разных городах Украины.

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