В Украине вскоре упадут цены на ряд продуктов: что именно подешевеет
С середины мая 2025 года украинцы могут ожидать снижения стоимости основных продуктов питания. Цены на овощи, яйца и молочную продукцию могут упасть на 5-10%, а тенденция удешевления вероятно сохранится до осени.
Об этом сообщил Дмитрий Соломчук, член комитета Верховной Рады по вопросам аграрной и земельной политики, во время эфира "Ранок.LIVE". По данным Госстата, в течение года оптовые цены на продукты в Украине подскочили более чем на 20%.
Стоимость экспортной продукции выросла еще существеннее – на 33%. Наиболее ощутимое подорожание наблюдалось в таких категориях:
- молочные продукты – +22%;
- хлеб и хлебобулочные изделия – +15,5%;
- мясо – +12%.
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На увеличение цен повлияло несколько ключевых факторов, в частности:
- инфляционные процессы и общий рост стоимости товаров и услуг;
- повышение цен на горючее и энергоносители;
- перебои с электроснабжением, которые больше всего сказались на сфере хранения продукции;
- рост логистических расходов из-за военных действий и повреждения инфраструктуры.
Самый сложный период наблюдался в ноябре 2024 года, когда массированные удары по энергетической инфраструктуре страны вызвали перебои с электроснабжением. Из-за необходимости использования генераторов существенно выросли затраты на производство и хранение продуктов, что непосредственно сказалось на их конечной стоимости для потребителей.
Когда следует ожидать снижения цен
Дмитрий Соломчук прогнозирует, что удешевление продуктов начнется ориентировочно с 15 мая 2025 года. Ключевым фактором станет появление на рынке мелких фермерских хозяйств, которые предложат продукцию по более доступным ценам. Больше всего снизится стоимость на:
- сезонные овощи (огурцы, помидоры, капуста);
- яйца;
- молочные продукты.
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Цены будут оставаться ниже ориентировочно до сентября-октября 2025 года. После этого, из-за сезонных изменений и повышения стоимости энергоресурсов, вероятно очередное подорожание, что является традиционной тенденцией. По оценкам экспертов, баланс на рынке продовольствия будет определяться несколькими основными факторами:
- поддержка малого фермерства: если государство будет способствовать развитию мелких хозяйств, это обеспечит рынок отечественной продукцией по выгодным ценам;
- ситуация с энергоснабжением: при отсутствии массированных атак на энергосистему в зимний период 2025-2026 годов стоимость продуктов останется относительно стабильной;
- инфляционные процессы: замедление инфляции и укрепление гривни помогут избежать резких ценовых колебаний.
Напомним, ранее мы рассказывали, что в Украине значительно снизились цены на популярный овощ.
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