В Украине вступили в силу новые правила ВЛК: о чем идет речь
Согласно актуальным нормативным документам, мужчины призывного возраста в Украине, подпадающие под мобилизацию в условиях военного положения, должны пройти обязательный медицинский осмотр военно-врачебной комиссии (ВЛК). Как информирует портал Новости.pro, процедура регламентируется приказом Минобороны №402 и последними изменениями, внесенными Кабмином в апреле 2024 года.
Вывод ВЛК определяет пригодность лица к службе и возможные сферы его применения в войсках.
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Ключевые аспекты прохождения комиссии:
- Направление выдается после получения повестки и посещения ТЦК.
- Медосмотр проводится не только в ТЦК, но и в определенных медицинских и военных учреждениях.
- Направление выдает ТЦК по месту учета военнообязанного.
- Лица с ограниченной годностью должны пройти повторное освидетельствование до 04.02.2025.
Организацию ВЛК обеспечивают руководители ТЦК, ОВА и медучреждений. Срок прохождения – до 14 дней, с возможностью продления до месяца. В военное время вывод настоящий год.
Процесс ВЛК обычно длится четыре календарных дня, профильные обследования – до трех рабочих дней с даты направления.
Важно знать:
– Медкомиссия проводится после взятия на военный учет.
- В мирное время вывод действителен пять лет.
- при мобилизации срок действия заключения – 12 месяцев.
ТЦК может вызвать повторную ВЛК раньше истечения срока действия предварительного заключения в случае объявления мобилизации.
Напомним, ранее адвокат объяснил, имеют ли право работники ТЦК заставить пройти в военкомат.
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