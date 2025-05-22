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В Украине ввели новые правила технического контроля авто: о чем следует знать водителям

Цихоцкая Мария

В Украине ввели новые правила технического контроля авто: о чем следует знать водителям
В Украине вступают в силу новые правила проведения обязательного технического контроля (ОТК) транспортных средств

Уже с 1 июня 2025 г. в Украине вступают в силу новые правила проведения обязательного технического контроля (ОТК) транспортных средств, а также повышаются тарифы на эти услуги. Процесс техосмотра теперь должен быть полностью зафиксирован на видео — от начала до завершения. Это правило возвращается после временной отмены во время военного положения.

О ключевых изменениях сообщает West Auto Hub со ссылкой на постановление Кабмина №286 от 4 марта 2025 года. Теперь нужно фотографировать автомобиль со всех четырех сторон с включенными габаритными огнями, фарами, противотуманками и аварийкой. Особый акцент сделан на фиксации работы всех световых элементов.

К фотоснимкам одометра прилагается обязательное фото тахографа, если таковой есть, а также снимки таблички о его проверке. В учебных автомобилях разрешено общее фото дополнительных педалей и зеркал без подробного описания каждого элемента.

Кроме обязательного фото салона без водительского места, вводится опция дополнительной проверки автобусов, которые планируется использовать на маршрутах общего пользования.

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Повышенные требования к фото

Снимки должны быть:

  • четкими и хорошо освещенными;
  • без обработки;
  • с авто, занимающее не менее 70% кадра;
  • с автоматически зафиксированной датой, соответствующей дате оформления протокола.

Что больше не нужно делать

Некоторые требования отменены. Теперь технический контроль не требует:

  • фиксации результатов тормозных тестов;
  • фотосъемки выхлопных характеристик (СО, СН, дымности);
  • печать фото на обороте протокола.

Новые тарифы с 1 июня

Стоимость техосмотра вырастет:

  • легковые авто и грузовики до 3,5 т - с 1050 до 1700 грн;
  • автобусы и грузовые авто более 3,5 т - с 1500 до 2300 грн;
  • мотоциклы и прицепы — цена будет зависеть от категории до 2300 грн.

Другие обновленные тарифы:

  • внесение отметки МСТО - с 300 до 500 грн;
  • проверка цифрового тахографа – 1600 грн (было 1200);
  • считывание с карты водителя - 150 грн (ранее 100);
  • считывание с тахографа – 300 грн (ранее 250).

Новые правила должны обеспечить большую прозрачность процедуры ОТК и улучшить контроль качества.

Напомним, ранее мы рассказывали, в каких странах водителям грозит до 250 тысяч гривен штрафа за грязную воду из-под колес.

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