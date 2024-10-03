В Украине вырастет стоимость интернета: сколько придется платить
Специалисты отрасли предупреждают о вероятном существенном повышении стоимости интернет-услуг для украинцев уже в начале октября. Это связано с новыми налоговыми требованиями к поставщикам Интернета.
Оказывается, большинство интернет-провайдеров в Украине функционируют как физические лица-предприниматели (ФЛП) на упрощенной системе налогообложения. Однако недавние изменения в законодательстве заставляют их перейти на общую систему налогообложения, что приведет к значительному увеличению налогового бремени. Об этом сообщает gsminfo.
Эксперты выражают обеспокоенность, что такие действия правительства не только повысят цены на интернет, но могут негативно повлиять на качество услуг.
Предпосылки и последствия
Рост налоговой нагрузки будет иметь ряд негативных последствий:
- Переход на общую систему налогообложения означает более высокие налоговые ставки и дополнительные расходы по ведению бухгалтерии.
- Для небольших провайдеров, особенно в малых населенных пунктах, расходы на бухгалтерский учет по новым правилам могут стать существенным финансовым бременем.
- Увеличение налогов может привести к сокращению инвестиций в модернизацию сетей и улучшению качества услуг.
Учитывая требования государства по обеспечению бесперебойной связи в течение 10 часов отключения электроэнергии, повышение налогов может оказать серьезное влияние на качество и доступность услуг.
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Как это повлияет на потребителей
Основные последствия для пользователей:
- Чтобы сберечь рентабельность, провайдеры будут вынуждены повысить тарифы. По оценкам экспертов, цены могут вырасти на 10–15%, а в некоторых случаях даже удвоиться.
- Уменьшение инвестиций в развитие инфраструктуры может привести к снижению скорости Интернета и увеличению количества технических проблем.
- Мелкие провайдеры могут столкнуться с финансовыми трудностями и вынуждены покинуть рынок. Это может привести к монополизации отрасли крупными компаниями и дальнейшему росту цен.
Напомним, ранее мы рассказывали, кого из украинцев коснется нового тарифа на электроэнергию с 1 октября.
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