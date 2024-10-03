В Україні зросте вартість інтернету: скільки доведеться платити

Фахівці галузі попереджають про ймовірне суттєве підвищення вартості інтернет-послуг для українців вже на початку жовтня. Це пов'язано з новими податковими вимогами до постачальників інтернету.

Виявляється, що більшість інтернет-провайдерів в Україні функціонують як фізичні особи-підприємці (ФОП) на спрощеній системі оподаткування. Проте нещодавні зміни в законодавстві змушують їх перейти на загальну систему оподаткування, що призведе до значного збільшення податкового тягаря. Про це повідомляє gsminfo.

Експерти висловлюють занепокоєння, що такі дії уряду не лише підвищать ціни на інтернет, але й можуть негативно вплинути на якість послуг.

Передумови та наслідки

Зростання податкового навантаження матиме ряд негативних наслідків:

Перехід на загальну систему оподаткування означає вищі податкові ставки та додаткові витрати на ведення бухгалтерії.

Для невеликих провайдерів, особливо в малих населених пунктах, витрати на бухгалтерський облік за новими правилами можуть стати суттєвим фінансовим тягарем.

Збільшення податків може призвести до скорочення інвестицій у модернізацію мереж та поліпшення якості послуг.

Враховуючи вимоги держави щодо забезпечення безперебійного зв'язку протягом 10 годин відключення електроенергії, підвищення податків може серйозно вплинути на якість та доступність послуг.

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Як це вплине на споживачів

Основні наслідки для користувачів:

Щоб зберегти рентабельність, провайдери будуть змушені підвищити тарифи. За оцінками експертів, ціни можуть зрости на 10-15%, а в деяких випадках навіть подвоїтися.

Зменшення інвестицій у розвиток інфраструктури може призвести до зниження швидкості інтернету та збільшення кількості технічних проблем.

Дрібні провайдери можуть зіткнутися з фінансовими труднощами і бути змушені покинути ринок. Це може призвести до монополізації галузі великими компаніями та подальшого зростання цін.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, кого з українців торкнеться новий тариф на електроенергію з 1 жовтня.

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