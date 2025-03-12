В Украине вырастут тарифы на воду: кто и когда почувствует изменения

После завершения отопительного сезона в Украине планируется новое повышение тарифов на водоснабжение. Местные власти устанавливают тарифы на водоснабжение, и в условиях военного положения их время от времени пересматривают.

Ожидается, что следующее повышение коснется жителей Киева. Соответствующие изменения указаны в проекте Национальной комиссии по регулированию энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ). Об этом пишет сайт "Экономические новости".

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Рост тарифов будет осуществлен в два этапа:

Начиная с 1 апреля 2025 года

Водоснабжение: 17,57 грн/куб. м (без НДС).

(без НДС). Водоотвод: 16,41 грн/куб. м (без НДС).

(без НДС). Общая стоимость НДС: 40,78 грн/куб. м.

С 1 июля 2025 года

Водоснабжение: 21,42 грн/куб. м (без НДС).

(без НДС). Водоотвод: 17,66 грн/куб. м (без НДС).

(без НДС). Общая стоимость НДС: 46,9 грн/куб. м.

Окончательное решение относительно новых тарифов еще должно быть принято НКРЭКУ.

Напомним, ранее мы рассказывали, какими будут тарифы и электроэнергию и газ с 1 апреля.

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