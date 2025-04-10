В Украине за год рекордно подорожали некоторые продукты: что уже выросло в цене почти в 1,5 раза

В марте 2025 года в Украине зафиксирован самый высокий уровень инфляции с начала года. В частности, потребительские цены выросли вдвое быстрее, чем в предыдущем месяце, а годовой показатель инфляции достиг нового максимума – 14,6%.

Среди главных факторов общего роста цен выступило подорожание продуктов питания: с начала года пищевая инфляция составила 4,2%, а в годовом измерении – 17,4%. Больше всего за этот период подорожали яйца, масло и овощи. Об этом свидетельствуют данные Государственная служба статистики Украины.

"Инфляция на потребительском рынке в марте 2025 г. по сравнению с февралем 2025 г. составила 1,5%, с начала года – 3,5%", – отмечается в отчете ведомства.

По официальным данным, в течение года в Украине существенно выросли цены на ряд пищевых товаров. Наибольшее подорожание зафиксировано на:

яйца – на 44,7% в годовом измерении (за последний месяц – на 18,8% из-за сезонных факторов);

подсолнечное масло – на 35,4% (месячный рост – 1,7%);

овощи – на 32,3% за год (и на 1,6% только за месяц).

Читайте также: В Украине резко изменилась стоимость яиц: во сколько теперь обойдется десяток

Существенный рост цен также зафиксирован на сливочное масло – на 31,9% за год, хлеб – на 20,8% и молоко – на 19,5%. В перечне Госстата не обнаружено ни одного продукта, цена на который бы осталась неизменной или снизилась в течение года.

Что касается других категорий потребительских товаров, статистика свидетельствует о некотором удешевлении одежды и обуви – на 4,2% и 3,3% соответственно. Именно эти позиции стали единственными, где зафиксировано снижение цен за год.

В течение года в Украине выросли цены не только на продукты, но и на ряд услуг: медицинское обслуживание подорожало на 15%, транспорт – на 9,5%, связь – на 18,9%. Образовательные услуги стали дороже на 12,1%, а стоимость досуга поднялась на 1%.

В конце января Национальный банк Украины скорректировал прогноз инфляции на 2025 год в сторону роста: вместо ожидаемых 6,9% теперь предполагается 8,4% к концу года. По результатам первого квартала НБУ оценил годовую инфляцию на уровне 14,3%.

Напомним, ранее мы рассказывали, какие три популярных продукта в Украине существенно подорожают перед Пасхой.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!