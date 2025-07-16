В Украине зафиксировано масштабное удешевление популярного овоща: сколько теперь стоит

В Украине наблюдается значительное снижение цен на овощи. На середину июля больше всего подешевел молодой картофель, стоимость которого упала на 75%, до 15-22 грн/кг. Эксперты также прогнозируют, что в середине месяца цены на основные овощи продолжат снижаться.

Как сообщает издание "Хвиля", также произошло существенное снижение цен на свеклу – на 40%, до 15-20 грн/кг. "Лук нового урожая снизился в цене на 37% до 14-25 грн/кг. Морковь подешевела с 50-55 до 40-50 грн/кг (около 20%. – ред.). Огурцы – на 33% до 15-30 грн/кг", – отмечается в сообщении.

Кроме того, значительно подешевели помидоры. По информации аналитиков:

Цены на них снизились на около 25%, а оптовые цены колеблются в пределах 55-85 грн/кг.

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"Эксперты прогнозируют, что тенденция к снижению цен на основную овощную группу – огурцы, помидоры, молодой картофель и лук – продолжится и во второй декаде июля", – указывается в сообщении.

В общем, отмечается, что такое удешевление характерно для лета, когда на рынке появляются овощи нового урожая.

Однако, стоит заметить, что в этом году снижение цен началось с определенным опозданием. Аналитики объясняют это неблагоприятными погодными условиями весной.

Что из продуктов подорожало

Однако, отмечается, что несмотря на общую тенденцию к удешевлению, на некоторые овощи цены, наоборот, выросли. В частности, это касается:

Сладкого перца, который подорожал до 100-160 грн/кг. Кабачков, цена которых увеличилась с 10-15 грн/кг до 18-20 грн/кг.

Напомним, ранее мы рассказывали, что в Украине существенно подорожали яйца.

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