В Украину идут атмосферные фронты: синоптик предупреждает об ухудшении погоды

В текущую неделю в Украине прогнозируется нестабильная погода с перепадами температуры и периодическими дождями. В первой половине недели погодные условия будут формироваться под влиянием атмосферных фронтов и циклонической активности.

Об этом сообщил синоптик Игорь Кибальчич в комментарии для meteoprog. По его словам, в результате в большинстве регионов страны пройдут осадки разной силы, местами сопровождаемые грозами и порывистым ветром.

Во второй части недели, включая выходные, ситуация изменится: благодаря влиянию нового антициклона в Украине будет преобладать сухая и малооблачная погода.

"Высокие температурные показатели будут наблюдаться в юго-восточных областях и в Крыму. В этих регионах также сохранится критический уровень пожарной опасности", – отмечает синоптик.

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Прогноз на 5 августа

Во вторник осадков на большей части территории не прогнозируется, за исключением отдельных районов мероприятия, где возможны кратковременные дожди с грозами. Ветер умеренный, 5-10 м/с. Ночная температура составит +14…+20 °С, дневная – +25…+30 °С. На юге страны ночью будет +16…+21 °С, днем – от +30 до +35 °С.

Прогноз погоды на 6 августа.

В ночные часы дожди ожидаются на западе страны, а днем в северных и центральных областях возможны небольшие, местами умеренные осадки. Также в дневные часы не исключаются грозы, шквалы и локальный град. Ветер будет достигать 7–12 м/с. Температура воздуха ночью на западе и севере будет колебаться от +13 до +18 °С, днем – от +20 до +28 °С. В центральных, восточных и южных регионах ночная температура составит +18…+23 °С, а днем ожидается жара до +32…+37 °С.

Раньше мы рассказывали, где ожидать дожди с грозами в Украине.

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