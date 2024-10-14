В Украину идут заморозки: будут ли выключать свет из-за понижения температуры

В ближайшие дни в Украине прогнозируют первые заморозки. Однако, по оценкам энергетиков, понижение температуры не приведет к выключению электроэнергии.

"Энергосистема функционирует стабильно. Ожидаемые заморозки будут кратковременными, поэтому графиков отключений не предусматривается", - сообщил заместитель министра энергетики Николай Колесник во время телевизионного марафона.

Он пояснил, что решение о начале отопительного сезона принимают местные органы власти, когда среднесуточная температура воздуха держится ниже +8°C в течение трех дней. Колесник также отметил, что длительные периоды похолодания влекут за собой рост потребления электроэнергии.

Читайте также: Кабмин утвердил тарифы на газ до следующего года

"На сегодняшний день приняты необходимые меры. В частности, досрочно проведены все технические работы по подготовке объектов атомной генерации. Уже девять энергоблоков работают в системе, что увеличивает мощность и возможность удовлетворить растущий спрос", - подытожил чиновник.

Напомним, мы уже писали, сколько будет стоить электроэнергия в Украине с 1 ноября: названа цена за 1 кВт*ч

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!