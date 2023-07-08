Все командиры украинского батальона "Азов" возвращаются домой из Турции, где находились после освобождения из российского плена. Эти военные руководили обороной "Азовстали" во время войны на востоке Украины.

Об этом сообщил Владимир Зеленский после того, как вернулся из Турции, где состоялась встреча с президентом страны Реджепом Эрдоганом.

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"Возвращаемся домой из Турции и возвращаем домой наших героев. Украинские воины Денис Прокопенко, Святослав Паламарь, Сергей Волынский, Олег Хоменко, Денис Шлега наконец-то будут с родными. Слава Украине!" – написал президент Украины.

Кто вернулся домой

Денис Прокопенко, известный под прозвищем "Редис", принимал участие в АТО на Донбассе с 11 июля 2014 года. Он прошел путь от командира взвода до батальонного командира и стал самым молодым командиром в истории Вооруженных Сил Украины и Национальной гвардии.

Сергей Волынский, известный как "Волина", служил в рядах морской пехоты в Крыму до оккупации 2014 года. После этого он присоединился к 36-й отдельной бригаде морской пехоты и выполнял задания на мариупольском направлении.

Святослав Паламарь, известный как "Калина", участвовал в обороне Мариуполя с начала августа 2014 года и войне на востоке Украины. Он был заместителем командира "Азова" и активно информировал украинцев о ситуации на передовой через прямые эфиры.

Олег Хоменко служил в Национальной гвардии Украины и участвовал в АТО/ООС. Он был командиром комендантской роты и руководил обороной "Азовстали" во время полномасштабного российского вторжения.

Денис Шлега, полковник Национальной гвардии Украины, имел многолетний опыт военной службы. Он участвовал в АТО и ООС, а после начала полномасштабного вторжения – в обороне Мариуполя. За свою службу он занимал разные должности, включая командира воинских частей.

Напомним, 28 июня президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинский народ с выдающимся государственным праздником. Сегодня нашей Конституции сегодня исполняется 27 лет.

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