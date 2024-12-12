В "Укрэнерго" изменили принципы отключения света: подробности
Министерство энергетики Украины приняло обновленную "Инструкцию о составлении и применении графиков почасовых отключений электроэнергии" (ГПО). В Укрэнерго объяснили, как будут действовать новые правила. В Укрэнерго объяснили, как будут работать новые правила.
Что изменится для бытовых потребителей:
- Распределение очередей: Очереди отключений будут поделены на две подчерки. Это позволит более точно и равномерно распределять ограничения как между регионами, так и внутри каждой области. Например, если обесточивание одной очереди будет избыточным, диспетчеры могут отключить 0,5 очереди или, наоборот, 2,5 очереди, если отключение двух очередей будет недостаточным.
- Время переключения: Официально на обесточивание или восстановление электроснабжения отводится до 30 минут.
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- Унификация графиков Все области получат унифицированные графики отключений, которые будут учитывать справедливое распределение по критериям день/ночь и будний/выходной. Это обеспечит прогнозируемость и равные условия для всех потребителей.
- Недельное выравнивание: Если в течение суток обеспечить уровни отключения невозможно, баланс будет восстанавливаться по итогам недели. За это будут отвечать облэнерго по-прежнему.
Новые правила отключения направлены на более справедливое распределение электроэнергии, обеспечение стабильности сети и минимизацию неудобств для потребителей.
Напомним, большинство украинских энергообъектов находятся под вторым уровнем защиты от вражеских атак.
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