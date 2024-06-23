В Укрэнерго сообщили, будут ли украинцам выключать свет на Троицу
В воскресенье, 23 июня, в Украине будут выключать электроэнергию. Однако графики отключения будут ослаблены из-за снижения потребления.
В НЭК "Укрэнерго" сообщили, что на Троицу все облэнерго будут применять графики почасовых отключений только вечером с 19:00 до 23:00.
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"При изменении ситуации в энергосистеме о применении мер ограничения потребления будет сообщено дополнительно", – говорится в заявлении НЭК.
Добавим, что графики отключения света в вашем регионе можно узнать в кабинете потребителя, на официальных сайтах облэнерго, а также на их страницах в соцсетях.
Список официальных сайтов облэнерго:
- Киев - https://www.dtek-kem.com.ua/ru
- Киевская область - https://www.dtek-krem.com.ua/ru
- Харьков – https://www.oblenergo.kharkov.ua/
- Одесса - https://www.dtek-oem.com.ua/ru
- Львов – https://loe.lviv.ua/
- Херсон - https://ksoe.com.ua/
- Винница - https://voe.com.ua/
- Днепр - https://www.dtek-dnem.com.ua/ru
- Запорожье – https://www.zoe.com.ua/
- Житомир – https://www.ztoe.com.ua/
- Чернигов - https://chernihivoblenergo.com.ua/
- Ужгород - https://zakarpat.energy/
- Полтава - https://www.poe.pl.ua/
- Хмельницкий – https://hoe.com.ua/
- Луцк - https://energy.volyn.ua/#gsc.tab=0
- Николаев – https://www.energy.mk.ua/
- Тернополь – https://www.toe.com.ua/
- Кропивницкий - https://kiroe.com.ua/
- Ровно - https://www.roe.vsei.ua/
- Сумы – https://www.soe.com.ua/
- Черкассы – http://www.cherkasyoblenergo.com/
- Черновцы - http://oblenergo.cv.ua/
- Ивано-Франковск - https://www.oe.if.ua/ru
Напомним, ранее в Минэнерго объяснили рост тарифов на свет.
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