В Укрэнерго сообщили об выключении света на 28 июля: целых 18 часов без ограничений

В воскресенье, 28 июля, в Украине графики почасовых отключений света будут применяться всего несколько часов. Предварительно обесточивание задействуют с 18:00 до 22:00.

В этот период применят только одну очередь отключений. Об этом сообщает пресс-служба ДТЭК и НЭК "Укрэнерго".

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Обесточение 28 июля. Источник: ДТЭК в facebook.com Обесточение 28 июля. Источник: ДТЭК в facebook.com

В Укрэнерго сообщили: "Завтра, 28 июля, с 18:00 до 22:00 будет действовать одна очередь отключений. В другие часы – без ограничений".

В ДТЭК добавили: "Графики отключений на 28 июля. По указанию Укрэнерго графики отключений завтра будут применяться с 18:00 до 22:00. В случае изменений будем оперативно вас информировать".

Ознакомиться с графиком отключений света можно в чат-боте ДТЭК в Viber и Telegram, а также на сайте.

"Не забывайте доставать приборы из розеток при отключениях. И включать их постепенно после восстановления света. Мощную технику нужно использовать поочередно. Это обезопасит сети от перегрузки и аварий", – предупредили в энергетической компании.

Ранее эксперты назвали приборы, незаметно накручивающие счета за свет.

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