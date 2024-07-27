В Укренерго повідомили про вимкнення світла на 28 липня: цілих 18 годин без обмежень

У неділю, 28 липня, в Україні графіки погодинних відключень світла будуть застосовуватися лише кілька годин. Попередньо, знеструмлення задіють з 18:00 до 22:00.

У цей період застосують лише одну чергу відключень. Про це повідомляє пресслужба ДТЕК та НЕК "Укренерго".

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Знеструмлення 28 липня. Джерело: ДТЕК у facebook.com

В Укренерго повідомили: "Завтра, 28 липня, з 18:00 до 22:00 діятиме одна черга відключень. В інші години - без обмежень".

У ДТЕК додали: "Графіки відключень на 28 липня. За вказівкою Укренерго графіки відключень завтра застосовуватимуться з 18:00 до 22:00. У разі змін, будемо оперативно вас інформувати".

Ознайомитися з графіком вимкнень світла можна в чат-боті ДТЕК у Viber та Telegram, а також на сайті.

"Не забувайте діставати прилади із розеток під час відключень. І включати їх поступово після відновлення світла. Потужну техніку потрібно використовувати по черзі. Це убезпечить мережі від перенавантаження та аварій", – попередили в енергетичній компанії.

Раніше експерти назвали прилади, які непомітно накручують рахунки за світло.

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