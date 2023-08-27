В Великобритании выдра ограбила дорогую гостиницу на 126 тысяч долларов (видео)

В четырехзвездочном отеле Grosvenor Pulford Hotel & Spa в Честере выдра обворовала искусственный водоем. Она вытащила из пруда японского карпа кои, который стоит 2,5 тысячи долларов.

В отеле сообщили, что "рыбный промысел" выдры попал на камеры видеонаблюдения. Выдра ночью пробиралась на территорию гостиницы и занималась рыболовством.

Другие отели в Честере сообщили, что у них также пропадала рыба из водоемов. Выяснилось, что выдра промышляла не только в Grosvenor Pulford Hotel & Spa, но и в других заведениях. В общей сложности она наловила рыбы на 126 тысяч долларов.

Читайте также: В США медведь ворвался во двор частного дома и гонялся за собаками (видео)

Видео, как выдра обворовывала отель, опубликованное на Facebook-странице Grosvenor Pulford Hotel & Spa.

Отмечается, что время рыбы радовали гостей заведения своим видом, но потом начали исчезать. Это насторожило руководство гостиницы, ведь для защиты ценных карпов вокруг пруда установили электросеть. Тогда было решено посмотреть на камеры наблюдения, чтобы обнаружить похитителя. Вором оказалась выдра.

После "идентификации" злоумышленника руководство Grosvenor Pulford Hotel & Spa усилило меры безопасности, чтобы предотвратить повторение подобных случаев.

Напомним, в США не могут поймать выдру, похищающую доски для серфинга прямо из-под носа у отдыхающих.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!