В Венгрии нашли клад времен Средневековья: самый большой из когда-либо найденных

Во время археологических раскопок в поселении Уйлендел обнаружили разбитую посуду, в которой находились тысячи серебряных и четыре золотых монеты. Эту находку ученые считают величайшим сокровищем монет позднего средневековья, когда-либо найденного в округе Пешт.

Об этом сообщает The history blog.

Среди этих монет есть денарий Луция Вера, соправитель Римской империи со II века (161-169 годы). Также были найдены четыре золотых форинта времен Матиаша I (1458-1490), которые были спрятаны под тканью. Среди монет есть даже ватиканский денарий, выпущенный Папой Пием (1458–1464).

По оценкам исследователей, на момент, когда эти монеты были спрятаны, их стоимость составляла около 74 золотых форинтов, что эквивалентно стоимости автомобиля в настоящее время. Вероятно, жители этого района спрятали клад при нападении войск Османской империи перед известной битвой под Могачем.

"Редко можно так хорошо видеть, как глубокая пахота разрушает сокровища, спрятанные в земле. На этот раз наконечник плуга разбил горшок с монетами и потащил в определенном направлении, что можно было проследить за расположением монет. Разбитый горшок нельзя было сохранить целым, поэтому монеты собирали на месте", — заявил руководитель раскопок Балаж Надь.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!