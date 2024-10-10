В Верховной Раде приняли закон об историческом повышении налогов: все подробности

Верховная Рада приняла законопроект о повышении налогов во время второго чтения. Однако в документ были внесены определенные изменения.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк в своем Telegram-канале. По его словам, законопроект "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно особенностей налогообложения в период действия военного положения" (№11416-д) в целом поддержали 247 народных депутатов.

Железняк отметил, что депутаты приняли правку к законопроекту, оставив ставку военного сбора для военных на уровне 1,5%.

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Согласно пояснительной записке, документ предусматривает:

1. увеличение военного сбора и расширение списка его плательщиков на период до 31 декабря года, когда военное положение будет прекращено или отменено. В частности:

увеличение ставки военного сбора с 1,5% до 5%;

установление военного сбора в размере 1% от дохода для плательщиков единого налога третьей группы;

установление военного сбора для физических лиц-предпринимателей, находящихся на упрощенной системе налогообложения (первая, вторая и четвертая группы), в размере 10% от минимальной заработной платы в месяц (сейчас минимальная зарплата составляет 8 000 грн, поэтому военный сбор будет равен 800 грн).

2. установление налоговой ставки на прибыль для банков в 2024 году на уровне 50%.

3. установление базовой ставки налога на прибыль для небанковских финансовых учреждений (за исключением страховщиков) в размере 25%.

4. усовершенствование предложенной системы расчета авансовых платежей для налогообложения прибыли предприятий, занимающихся розничной торговлей топливом.

5. переход на месячный налоговый период вместо квартального для отчетности о доходах, выплаченных физическим лицам, удержанных налогах и начисленных единых взносах.

Напомним, ранее UAportal писал, что власти заставят платить налоги репетиторов, арендодателей и таксистов.

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