В Верховной Раде рассказали об основаниях радикальных изменений в законодательстве по мобилизации

В Верховной Раде ответили есть ли основания для изменений в законе о мобилизации в Украине

Реформы в законодательстве по мобилизации в Украине не нуждаются в радикальных изменениях по данным Федора Вениславского, народного депутата и члена Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, представляющего интересы президента в парламенте.

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Он выразил это во время пресс-конференции в Медиацентре Украина-Укринформ. Согласно Вениславскому, с точки зрения деятельности Верховной Рады Украины и законодательной среды нет оснований радикальных изменений в законодательстве, регулирующем мобилизацию. Он подчеркнул, что территориальные центры комплектования и социальной поддержки фактически являются составной частью Вооруженных сил Украины и подчинены офицерам с вертикальным звеном командования главнокомандующего Вооруженными силами.

Вениславский добавил, что если руководство в сфере национальной безопасности и обороны признает необходимость увеличения количества или качества мобилизованных граждан Украины, они уже имеют все необходимые инструменты для этого в рамках действующего законодательства.

Депутат также подчеркнул, что Комитет постоянно работает над улучшением законодательства в области мобилизации и в целом делает усилия по усовершенствованию деятельности сектора национальной безопасности и обороны.

Напомним, ранее в Украине утвердили новый перечень заболеваний и состояний, согласно которому оценивается пригодность к военной службе. Также по этому перечню упорядоченное прохождение службы ограничено пригодными.

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