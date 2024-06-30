В Вольнянске возросло количество пострадавших в результате российского удара (фото)
Пострадавшими в результате ракетных обстрелов города Вольнянск в Запорожской области стали 36 человек. Семеро погибли – трое мужчин, одна женщина и трое детей.
По данным Министерства внутренних дел Украины, в городе повреждены две многоэтажки и 12 торговых помещений, уничтожены семь автомобилей.
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"Обновлена информация по российскому удару по Вольнянску: погибли 7 человек (3 человека, 1 женщина и 3 детей). Травмированы 36 человек, среди которых 9 детей. Повреждены две многоэтажки и 12 торговых помещений, уничтожены 7 автомобилей", – говорится в сообщении ведомства.
На месте трагедии работает мобильный пункт приёма обращений граждан. К нему можно обратиться за помощью или написать заявление о поврежденном имуществе. Также пострадавшие могут обратиться в территориальное подразделение полиции или на спецлинию 102.
Коммунальные службы продолжают работу по ликвидации последствий вражеского удара.
Напомним, что российские войска 29 июня нанесли удар по городу Вольнянск Запорожской области. 30 июня в Запорожской области объявлен днем траура по погибшим.
Напомним, в ночь на 27 июня в ряде областей Украины была объявлена воздушная тревога. Россия атаковала беспилотниками, а затем запустила крылатые ракеты.
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