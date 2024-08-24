В Воронежской области Россия горит склад с боеприпасами (фото, видео)

Ночью область атаковали беспилотники, в результате чего произошла детонация взрывоопасных объектов.

Об этом сообщил губернатор Воронежской области РФ Александр Гусев в telegram.

"Очередными силами ПВО и средствами РЭБ в Воронежской области уничтожены и подавлены еще несколько БПЛА.

В результате падения фрагментов начался пожар, повлекший за собой детонацию взрывоопасных объектов. Новые пострадавшие, а также повреждения гражданских зданий пока не обнаружены".

Отмечается, что в Острогожске расположен учебный центр по подготовке младших специалистов автобронетанковой службы Министерства обороны РФ.

Напомним, в ночь на 21 августа ВСУ в Новошахтинске попали в комплект ПВО россиян С-300.

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