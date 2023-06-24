В Воронежской области сообщают о сбитии самолета (видео)

В Воронежской области России упал самолет Ан-24. Вероятно, его могли сбить вагнеровцы.

Об этом сообщает телеграмм-канал Бабель.

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В Кантемировском районе Воронежской области сообщают о сбитии самолета (предполагают, что это Ан-26). Пока ни "вагнеровцы", ни минобороны рф официально не комментируют этого.

Напомним, армия РФ применяла ударные вертолеты для обстрела колонны вагнеровцев.

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