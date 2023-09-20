В Воронежской области упал истребитель-бомбардировщик Су-35

Истребитель Су-34 потерпел крушение в Воронежской области на россии. Экипаж катапультировался и эвакуирован.

Об этом сообщили в российском Минобороны. Причины инцидента пока неизвестны.

По данным ведомства, авария при выполнении учебно-тренировочного полета произошла около 10:00.

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"Истребитель Су-34 потерпел крушение в Воронежской области. Экипаж в составе двух человек катапультировался, угрозы их здоровью нет", – говорится в сообщении.

Причиной падения истребителя Су-34 предварительно стал отказ левой стойки шасси.

Самолет упал в поле в Каширском районе Воронежской области недалеко от поселка Колодезный. По предварительным данным, боекомплекта на борту не было.

Су-34 – советский/российский всепогодный, двухместный истребитель-бомбардировщик, разработанный в ДКБ Сухого. Он является преемником истребителя-бомбардировщика Су-24.

Су-34 имеет двухлонжеронную, монопланную конструкцию с крыльями средней стреловидности. Кабина экипажа двухместная, оснащена катапультными креслами К-36ДМ.

Самолет оснащен двумя турбореактивными двигателями АЛ-31Ф-1, позволяющими ему развивать скорость до 2 200 км/ч на высоте 14,6 км. Дальность полета Су-34 составляет 4000 км.

Цена Су-34 составляет около 36 млн долларов. На вооружении ВВС россии находится сейчас 104 истребителя Су-34.

Напомним, в Адлерском районе Сочи ночью 20 сентября после ряда взрывов вспыхнул пожар на складе горюче-смазочных материалов.

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